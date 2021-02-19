حكاية تحويل قط من ذكر إلى أنثى فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت المستشفى البيطري بكفر الشيخ، إجراء عمليتين جراحيتين الأولى لتحويل قط ذكر لأنثى، ولكن لا يمكنه الإنجاب، لإنقاذ حياته نتيجة ارتفاع البولينا، نتيجة احتباس بول مزمن واستحالة تركيب قسطرة بولية، لوجود حصوات كثيرة جدا في مجرى البول أدى لاحتباس البول لمدة يومين وأثره على كفاءة الكلى، وعملية إزالة خصية معلقة داخل البطن لقط آخر.



وقال الدكتور أيمن الشرقاوى، طبيب بيطري بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تمكن فريق بيطري من تحويل القط الذكر لأنثى خلال عملية جراحية، فجرى عمل السونار وتحليل عينة من البول، إفادت بارتفاع الكرياتين إلى 10 أضعاف الطبيعي كما يدل على قرب الفشل الكلوى وضرورة التدخل الجراحي السريع، بعملية جراحية استمرت ساعتين متواصلين تحت البنج الكلى، لإنقاذه من الموت بالفشل الكلوى، وتمت الاستفاقة ونزول البول ببساطة مع اليوم التالي العملية مع متابعة وظائف الكلى كل 3 أيام، مؤكداً أن القط بعد تحوله لأنثى لا يمكنها الإنجاب لأن ذلك يستلزم البحث عن جهاز تناسلي من قطة أخرى وتوصيله له.



وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، كما أجريت عملية جراحية لإزالة خصية معلقة داخل البطن لقط ذكر عمر سنتين، يعاني من آلام شديدة، وبإجراء الكشف والسونار اكتشفنا وجود الخصية المعلقة داخل البطن مع وجود خصية واحدة داخل كيس الصفن، وجرى الفحص بالسونار وعمل التحاليل لإجراء الجراحة لإزالة الخصية المعلقة سريعا، فتم تخديره كليا، وإجراء العملية الجراحية بنجاح، مشيداً بالطاقم البيطري مي العوضي، وآية محمد، ومروة الكيلاني، ومها حجاج، وميرام فوزي، وآية نايل.