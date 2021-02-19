اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 05:56 م
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جوتيريش: يجب إتاحة لقاحات كورونا فى كل دول العالم

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:32 م
جوتيريش: يجب إتاحة لقاحات كورونا فى كل دول العالم جوتيريش
كتب محمد شرقاوى

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا  نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.

 

وأضاف خلال خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أننا نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع.


جوتيريش

لقاحات كورونا

مؤتمر ميونخ للأمن

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