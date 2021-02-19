جوتيريش: يجب إتاحة لقاحات كورونا فى كل دول العالم

كتب محمد شرقاوى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.

وأضاف خلال خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أننا نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع.