جوتيريش: يجب إتاحة لقاحات كورونا فى كل دول العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.
وأضاف خلال خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أننا نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع.
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.
وأضاف خلال خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أننا نجدد نداءات وقف إطلاق النار في كل أماكن النزاع.
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