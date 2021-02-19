جامعة سوهاج تكافح الإدمان تحت مظلة مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

سوهاج - محمود مقبول

ناقش الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع فريق وحدة رصد المشكلات المجتمعية التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليات التعاون مع المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة البرلمانية للمحافظة وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية، في ضوء تصريحات الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تصدر المحافظة المرتبة الاولي في تعاطي المخدرات والثانية في التدخين والثالثة في تعاطي المشروبات الكحولية، في وضع أساس لمكافحة الإدمان تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد عزيز أن إدارة الجامعة سارعت بتحديد اليات مكافحة الإدمان، لنشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة، وخاصة أن دور الجامعة يأتى فى التركيز على الجانب التوعوي لطلابها البالغ عددهم ما يزيد عن 75 ألف طالب وطالبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تشكيل فرق من بين هؤلاء الطلاب ممن تلقوا تدريباً تخصصياً من خلال "بيت التطوع"، الذى تم إنشاؤه بالجامعة منذ عام 2019م بتمويل من مجلس الوزراء، ويضم 1000 طالب يتم توزيعهم على قرى ومراكز المحافظة، ليكون منارة للتوعية وجذب مزيد من المتطوعين الشباب لمواجهة انتشار ظاهرة المخدرات، وتعريف الطلاب بأضرارها على الصحة العامة، والقضاء عليها.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان رئيس الجامعة وجه بأن تبدأ اولي مراحل التوعية من خلال قرى المرحلة الاولي من مبادرة " حياة كريمة" والتي تم الانتهاء من تطوير بنيتها التحتية ، بحيث تبدأ مرحلة التنمية البشرية بهذه القرى، والتي يمكن من خلالها عقد ندوات توعوية مكثفة لسكانها للتعريف بمخاطر الإدمان، بل وإكتشاف المدمنين منهم والمتعاطين لهذه المواد المخدرة والكحوليات من خلال مبادرة: " إكتشف إبنك "، و من ثم مساعدتهم من خلال مركز الإرشاد النفسي والعيادة النفسية بالجامعة للتوجه إلى المراكز المتخصصة لعلاج الإدمان.

وأضاف الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تضافر وتكامل كافة الجهود والتعاون بين كلاً من قسم الاجتماع، علم النفس وقسم الاعلام والمجلس القومي للمرأة ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة ووحدة إدارة الأزمات وأعضاء إتحاد طلاب الجامعة، للتركيز على الفئات المستهدفة والمحتمل تعاطيهم لهذه السموم، والمتمثلة في سائقي مركبات الأجرة، مشيرا الى ان ادارة الجامعة اتخذت عدد من الاجراءات للحد من الادمان ومنها تفعيل قانون منع التدخين داخل الجامعة ومدنها الجامعية، مع إتخاذ عقوبات صارمة ضد الطلاب المدخنين، و تفعيل الكشف عن المخدرات ضمن برنامج فحص الطلاب الجدد فور دخولهم الجامعة، الي جانب انه تنظيم حملات دورية مفاجئة لفحص العاملين بالجامعة للكشف عن المخدرات.

وأوضح الطالب محمد حمادة رئيس اتحاد طلاب الجامعة، أنه سيتم تنظيم يوم رياضي من خلال الأنشطة الطلابية التابعة للاتحاد تحت شعار " لا للإدمان" يشارك فيه جميع منسوبي الجامعة، كما سيطلق الاتحاد ايضاً مبادرة " تقدر تكون إنسان جديد.. لا للإدمان" يتم تنفيذ الجزء الحالي منها عبر المنصات الالكترونية، نظراً لظروف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الاتحاد، أنه سيتم تنفيذ الأنشطة المباشرة منها فور عودة الدراسة، والتي ستحتوي على عرض قصص نجاح لمشاهير تخلصوا من الإدمان، توزيع مطبوعات تدعوا لمحاربة الإدمان وبث محاضرات توعوية لمتخصصين في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ حملة توعوية بالمدارس الثانوية العامة والفنية مع التركيز على المدارس الموجودة بالقرى الأكثر فقراًً يتم من خلالها التوعية بمخاطر الإدمان.