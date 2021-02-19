جامعة سوهاج تتسلم شهادة تصنيف الجامعات صديقة البيئة كأفضل خامس جامعة أفريقية

سوهاج محمود مقبول

تسلم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، شهادة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة "صديقة البيئة"، وذلك لحصول الجامعة علي المركز الخامس علي مستوي الجامعات الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حمدي محمود مدير وحدة الاستدامة ومنسق عام ملف الجامعة صديقة البيئة، الدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة للجامعة صديقة البيئة.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز عن سعادته بهذا النجاح الذي يبرهن على تميز الجامعة بكافة قطاعاتها، ويدل علي مدي تطبيقها لمعايير الاستدامة وتنفيذها العديد من الفعاليات التي تؤكد مدي الوعي بأهمية الحفاظ علي البيئة الخضراء، مقدماً خالص الشكر لفريق عمل وحدة الاستدامة بالجامعة علي كل ما قدموه من مجهودات في هذا الملف ساهم في تقدم اسم الجامعة دولياً وعالمياََ.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الجامعة حصدت أيضاً المرتبة رقم 496 عالمياً من بين 912 جامعة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن حصول الجامعة علي هذا الترتيب جاء نتيجة التزامها بتطبيق اشتراطات ومعايير المسابقة التى تم عليها التصنيف .

وقال الدكتور حمدي محمود، إن المعايير شملت، بصمة الكربون وتقليل الانبعاثات الضارة، البنية التحتية والغطاء الأخضر، ترشيد الطاقة واستحداث مصادر صديقة للبيئة، وكذلك ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى فصل وتدوير المخلفات، واستخدام وسائل نقل أقل تلويثاََ للبيئة، إلى جانب جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ووجود وحدة للاستدامة بالجامعة لها موقع على شبكة المعلومات يتم تحديثه بصورة دورية لنشر الوعي البيئي بين منسوبي الجامعة.