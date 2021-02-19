اليوم السابع
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جامعة القاهرة تحدد 24 فبراير بدء تسكين طلاب المدن الجامعية

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:55 ص
جامعة القاهرة تحدد 24 فبراير بدء تسكين طلاب المدن الجامعية جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قررت جامعة القاهرة ، تحديد يوم 24 فبراير موعد البدء فى تسكين طلاب المدن الجامعية وفقا لجدول زمنى معلن بحسب امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر استئنافها مع بداية الفصل الدراسى الثانى 27 فبراير الجارى .
 
وأجرت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية عمليات تعقيم موسعة لكافة مبانى المدن الجامعية التابعة للجامعة وذلك ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على حياة الطلاب والعاملين بالمدن .
 
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أوضحت أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:
 
-مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.
 
-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.
 
- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
 
 

وزير التعليم العالي

التعليم العالى

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الثانى

الأعلى للجامعات

خالد عبد الغفار

مد الاجازة

تأجيل الدراسة

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