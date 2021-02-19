وأضاف أن تونس ستتلقى أيضا في شهر مارس ما بين 148 ألفا و207 ألف جرعة لقاح من نوع "أسترازينكا" عن طريق المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس"، فضلا عن 100 ألف جرعة من نوع "فايزر" عن طريق الشراء المباشر، وأشار وزير الصحة التونسي إلى أن البلاد ستحصل ما بين شهري أبريل ويونيو القادمين على 467 الف جرعة لقاح في اطار المبادرة الإفريقية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا، فضلا عن 888 ألف جرعة لقاح من نوع "أسترازينيكا".

وأشار مهدي إلى أن تونس بدأت اتصالات مع 14 معملا عالميا وتجري مفاوضات مع المعامل التي أنهت تجاربها السريرية لاقتناء اللقاح.