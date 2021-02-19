ويمكن للطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية الهبوط بطائراتها في المطارات التونسية، لكن سيتوقف نشاط إفراغ هذه الطائرات بسبب إضراب العاملين في الخطوط الجوية التونسية وقد يصل الأمر إلى إلغاء رحلاتها الى تونس أو تأجيلها.

وأورد الموقع السبب هذا الإضراب هو قيام شركة "تاف" التركية المستغلة لمطار النفيضة بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية.

وبحسب الخطوط التونسية، فإن المستحقات لدى الشركة التركية تقدر بنحو 267 مليار دينار تونسي (ما يعادل 80 مليون يورو).