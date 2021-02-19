اليوم السابع
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تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بمراكز وقرى الوادى الجديد بطول 23 كيلو متر

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:06 م
تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بمراكز وقرى الوادى الجديد بطول 23 كيلو متر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع عدة طرق بالمراكز والقرى بطول 23,5 كيلو متر تضمنت رصف طريق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كيلو متر ، وازدواج طريق الخارجة المنيرة بطول 10 كيلو متر كما جرى تنفيذ أعمال رصف طرق داخلية بمركز الخارجة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 22 مليون جنيه.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة انه يجرى تنفيذ أعمال رصف في 15 شارع بنطاق مدينة الخارجة ورصف ستة كيلو مترات بقريتى جناح والمنيرة، حيث تم طرح مشروعات رصف الطرق وإسنادها للشركة الوطنية للطرق والبدء فى التنفيذ، على أن يتم التسليم قبل شهر مايو القادم، حيث تم البدء فى تنفيذ عدد كبير من مشروعات الخطة برصف شوارع رئيسية وفرعية بنطاق مدينة الخارجة 


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