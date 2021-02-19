اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 05:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".. خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:00 ص
"تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".. خطبة الجمعة بالمساجد اليوم خطبة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى أئمة وخطباء المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا، مؤكدة أهميته لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية، لافتة إلى أنها ستطلق حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجارى.
 
وشددت وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.

تنظيم النسل

تحديد النسل

خطر الزيادة السكانية

الزيادة السكانية

خطبة الجمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة