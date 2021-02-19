"تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية".. خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة وخطباء المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان " تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقا، مؤكدة أهميته لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية، لافتة إلى أنها ستطلق حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجارى.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.