تكريم 21 حافظا لكتاب الله فى احتفالية بنجع حمادى بقنا.. صور

قنا صابر سعيد

نظم مجموعة من الشباب بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، احتفالية لتكريم 21 حافظًا لكتاب الله، بالمركز وذلك تخليدا لاسم أسامة حمدي ابن قرية الرحمانية، شهيد الواجب الوطنى.

وحضر الاحتفال عدد من القيادات الشعبية، حيث بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتكريم أسرة الشهيد، واثنين من الأمهات المثاليات اللتين أنجبتا أبناء استطاعوا حفظ القرآن الكريم.

وشهدت الاحتفالية تكريم 21 من حفظة كتاب الله، الذين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا ونصف القرآن و10 أجزاء، وتم منح الفائزين مبالغ مالية قيمة، ومصحف ودروع وجوائز عينية.

يذكر أن مسابقة آية من الله، والتي أُطلق عليها اسم الشهيد أسامة حمدي، بدأت منذ أيام بنجع حمادي، وشارك فيها 200 متسابق، تم اختيار 21 منهم من قبل لجنة التحكيم.



تكريم 21 حافظًا لكتاب الله في احتفالية بنجع حمادى بقنا



تكريم 21 حافظًا لكتاب الله في احتفالية بنجع حمادى



جانب من التكريم