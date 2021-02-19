تكريم الفنان على حميدة بشارع يحمل اسمه بتكلفة 40 مليون جنيه فى مطروح.. لايف

مطروح - حسن مشالي

قدم" اليوم السابع" ، بثا مباشرا حول إطلاق محافظة مطروح، اسم الفنان الراحل على حميدة، الذى توفى يوم الخميس الماضى، على أحد الشوارع الجديدة، التى يتم تنفيذها حالياً بمدينة مرسى مطروح، وهو شارع محورى يربط بين منطقة علم الروم والقرية الأولمبية على طريق مطروح الإسكندرية، والذى يمر بمشروع إسكان ابنى بيتك، بمنطقة إسعاف علم الروم، ومن المقرر إنشاء مجمع عمارات إسكان، على مساحة 30 فدانا، على شارع الدكتور على حميدة، كما تم إطلاق أسماء عدد من الشخصيات الأخرى على منشآت عامة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى الأول، لعام 2021، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

واستعرض صالح حمد مدير إدارة المجالس، جدول أعمال المجلس التنفيذي، ومنها موضوعات تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع وأهمية الاستفادة منه، فى توفير مزيد من فرص العمل، مع استغلال الساحات والجراجات، كذلك طلب إطلاق عدد من الأسماء على المنشآت والشوارع بمطروح، تخليداً لذكرى الراحلين والشهداء من أبناء مطروح.

ووافق المجلس على إطلاق اسم المجاهد نوح إبراهيم عكش من مجاهدى معركة وادى ماجد، عام 1915، على مدرسة علم الروم 2 وإطلاق اسم الفنان الدكتور على حميدة على الطريق الجديد الواصل بين شارع علم الروم ومنطقة ابنى بيتك وحتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9، واسم العمدة عبد الخالق سنوسى على الكوبرى الجديد أعلى السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح، واسم شهداء الشرطة من واحة سيوة، وهما الشهيد جندى عبد السلام دحمان، على مدرسة سيوة المنشأة حديثاً، والشهيد جندى محمد على موسى، على مدرسة ابنى بيتك تخليدا لذكراهم.

كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، على تعديل مسار خط الطرد لمشروع الصرف الصحي، بشارع الإمام مالك تمهيدا لاستكمال الأعمال المطلوبة بالشارع، من رصف وكهرباء ومياه وتليفونات وغيرها، مع نهو أعمال خط الانحدار، للبدء خلال أسبوع من تاريخه.

ووافق المجلس، على تفعيل مركز تدريب الحماية المدنية، والتصديق على اللائحة الداخلية لتدريب العاملين المدنيين.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لرؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، على جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار، وكلف رؤساء المدن، بحصر كافة الاحتياجات بالمدن وجميع القرى التابعة، وعرض خطة متكاملة حول الأعمال المطلوبة.

كما وجه محافظ مطروح بالإسراع فى إنهاء أعمال مد خطوط التليفونات، لعدد من المناطق مع دراسة وصولها إلى المناطق الأخرى خاصة الأكثر كثافة، للتيسير على المواطنين خاصة مع ارتباط التعليم أونلاين بخدمات التليفون والإنترنت.



















