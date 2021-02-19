تفشى فيروس جديد بأستراليا يشبه أعراض كورونا

كتبت هند عادل

حالة من الحيرة والقلق شهدتها مدينة جولد كوست الأسترالية بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV ودخول الكثير من المرضى أقسام الطوارئ بالمستشفيات في المنطقة، والتي أصبحت مكتظة الآن بسبب العدد الكبير من الحالات بأعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ،قال ديفيد جرين ، مدير طب الطوارئ بمستشفى جامعة جولد كوست: "يبدو أن هناك تفشيًا لفيروس يسمى RSV ، وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام".



فيروس جديد

ما هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي؟



الفيروس المخلوي التنفسي المعروف أيضًا باسم الفيروس المخلوفي التنفسي البشري وفيروس العظام الرئوية البشري ، هو فيروس شائع جدًا ومعدٍ يسبب التهابات في الجهاز التنفسي وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يتعافى معظم الناس في غضون أسبوع أو أسبوعين ، لكن RSV يمكن أن يكون خطيرًا ، خاصة بالنسبة للرضع وكبار السن فهو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب القصيبات (التهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئة) والالتهاب الرئوي (عدوى الرئتين) لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

يظهر مرضى فيروس الجهاز التنفسي المخلوى أعراض تشبه كورونا



تتداخل أعراض معظم التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية مع بعضها البعض ، وهذا هو الحال أيضًا مع مرضى فيروس الجهاز التنفسى المخلوى ينتج هذا الفيروس عددًا من نفس الأعراض مثل فيروس كورونا ، بما في ذلك ضيق التنفس وسيلان الأنف والسعال والحمى.

نظرًا للتشابه في الأعراض ، يتعين على الأشخاص المصابين بعدوى RSV أيضًا الذهاب إلى المستشفيات وحتى إجراء اختبار لفيروس كورونا، وفقًا للمسؤولين فقد وضع تفشي فيروس الجهاز التنفسى المخلوى عبئًا كبيرا على المستشفيات المتأثرة للغاية بسبب وباء كورونا بسبب الوباء.

وقال جرين إن الفيروس المخلوي التنفسي يؤثر على الأطفال بشكل أكثر حدة "ولكن يمكن أن يؤثر على جميع الفئات العمرية، مضيفا إنه أحد مسببات الأمراض التنفسية الشائعة وهو شائع في كل من البالغين والأطفال الذين يعانون من ضيق في التنفس فكلما كان المرضى أصغر سنًا ، زاد احتمال إصابتهم بالمرض."