تعيين الدكتور عرفة صبرى عميدًا لكلية العلوم بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين الدكتور عرفة صبرى عميدًا لكلية العلوم جامعة الفيوم.

والجدير بالذكر أن الدكتور عرفة صبرى حصل على بكالوريوس العلوم والتربية جامعة القاهرة، وبكالوريوس العلوم جامعة الفيوم، والماجستير: فيزياء (جوامد) - كلية العلوم - جامعة القاهرة - 1996 كما حصل على الدكتوراه فى العلوم الطبيعية - كلية العلوم والرياضيات - جامعة "أوجسبوج ألمانيا" أوجسبوج - 2003.

كما تدرج فى الدرجات الأكاديمية حيث شغل منصب أستاذ جامعى بقسم الفيزياء منذ 2014 ووكيلًا لكلية العلوم للدراسات العليا والبحوث من 29/9/2016 حتى 19/4/2017وعميداً لكلية العلوم في19/4/2017 وله العديد من الأبحاث المهمة فى فيزياء البوليمرات، والمواد فائقة التوصيل، والخواص المغناطيسية من مواد المنجنيز والكوبلت، والخواص الكهربية للمركبات الفيروكهربية ذات التركيب البيروفسكيتى.