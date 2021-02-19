تشريح جثة عامل قتل على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى-كريم صبحى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عاطل قتل على يد 4 أشخاص في الجيزة، بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عاطل و4 آخرين بسبب خلافات مالية بينهم، ما دفع أحدهم لتسديد طعنة من سلاح أبيض للمجني عليه، ما أسفر عن مقتله.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد مقتل عاطل على يد 4 أشخاص بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة التى باشرت التحقيق.