تراجع مؤشر نيكي الياباني 0.72% مبتعداً أكثر عن أعلى مستوياته في 30 عاماً

رويترز

هبط المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة إذ فاقت عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع التفاؤل بشأن تعاف اقتصادي عام، بيد أن المؤشر حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل نيكي 0.72 بالمئة إلى 30017.92 نقطة، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته في 30 عاما ونصف العام البالغ 30714.52 نقطة الذي لامسه يوم الاثنين. لكن المؤشر استطاع إنهاء الأسبوع مرتفعا 1.69 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 1928.95 نقطة، وتراجع 0.25 بالمئة في الأسبوع.

وقال هيديوكي إيشيجورو كبير الإستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "نظرا لأن الصعود كان سريعا للغاية، نشهد تصحيحا نوعا ما" مضيفا أن انخفاض نيكي يتماشى مع تراجعات الأسهم العالمية.

ونزل سهم فاست للتجزئة، الذي يمثل أعلى وزن في نيكي، 2.4 بالمئة ليمحو مكاسب مبكرة إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح عقب ارتفاعه قرابة عشرة بالمئة في الأسبوع الجاري.

وهوى سهم مونيكس للوساطة عبر الإنترنت 10.4 بالمئة بعد أن ارتفع لأكثر من مثليه منذ بداية الشهر بحلول أمس الخميس.

كما تراجعت بعض أسهم شركات السفر بعد مكاسب حققتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري عقب بدء حملة تطعيم من كوفيد-19 في اليابان.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 3.9 بالمئة بينما تراجع سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 3.7 بالمئة. وخسر سهم سكك حديد وسط اليابان 3.7 بالمئة.

لكن بعض شركات التكنولوجيا خالفت الاتجاه العام، إذ ربح سهم تايو يودن لصناعة المكثفات 3.4 بالمئة.

وصعد سهم تويوتا بوشوكو 1.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن تويوتا موتور باعت جزء من حصتها في الشركة، في خطوة تهدف إلى زيادة الأسهم المطروحة للتداول الحر وتمكن الشركة من الإدراج في الفئة الأعلى من بورصة طوكيو في تعديل عام قادم في 2022.