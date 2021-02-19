تحليل C-peptide يكشف عن جودة إنتاج الجسم للأنسولين

كتبت هند عادل

اختبار C-peptide هو أداة يستخدمها طبيبك لاختبار ما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع الأول، عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا في البنكرياس ويدمرها ، أو النوع 2 ، عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين كما ينبغي، حيث يظهر هذا التحليل مدى جودة إنتاج جسمك للأنسولين ، الذي ينقل السكر أو "الجلوكوز" من دمك إلى خلاياك، ويمكن أن يساعد الاختبار طبيبك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تناول الأنسولين للتحكم في حالتك، وفقا لتقرير لموقع webmed.

من أين يأتي الببتيد- سى؟





تصنع خلايا بيتا في البنكرياس الأنسولين خلال هذه العملية، تطلق هذه الخلايا أيضًا ببتيد سي هذه المادة لا تؤثر في الواقع على نسبة السكر في الدم لكن يمكن لطبيبك قياس مستوى ذلك لمساعدتهم على معرفة كمية الأنسولين التي تصنعها.

أسباب اجراء الاختبار



لا يستخدمه الأطباء لتشخيص مرض السكري فعليًا ، ولكن يمكن أن يمنحهم قراءة للمساعدة في علاجه، يمكنه معرفة الفرق بين الأنسولين الذي ينتجه جسمك والأنسولين الذي تناولته لأن الأنسولين الذي يصنعه البنكرياس فقط هو المرتبط بـ cpeptide.

امراض يكشف عنها تحليل C-peptide





لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2

عندما يكون لديك النوع 1 ويحتاج طبيبك إلى معرفة كمية الأنسولين التي لا يزال البنكرياس ينتجها.

لمعرفة ما إذا كان الوقت قد حان لبدء الأنسولين في مريض مصاب بداء السكري من النوع 2.

لمعرفة سبب انخفاض نسبة السكر في الدم .

لتشخيص ورم البنكرياس الذي يطلق الأنسولين يسمى ورم الأنسولين.

إذا كنت قد أزيلت البنكرياس.

طرق الاستعداد لاجراء التحليل



قد تحتاج إلى التوقف عن الأكل من 8 إلى 10 ساعات قبل الاختبار في بعض الأحيان ، يتم ذلك بعد تناول الطعام، أخبر طبيبك عن أي أدوية تتناولها قم بتضمين الأدوية التي تتناولها بوصفة طبية وتلك التي تشتريها بدون وصفة طبية ، مثل المكملات العشبية أو الفيتامينات، عادةً ما يستخدم اختبار الببتيد C عينة من دمك، أما بالنسبة لاختبار البول ، سوف تتبول في كوب حسب التعليمات لعينة مدتها 24 ساعة ، ستحتاج إلى جمع كل ما تنتجه في يوم واحد.

نتائج التحليل

يجب أن تحصل على نتائجك في غضون أيام قليلة يتراوح نطاق C-peptide الطبيعي من 0.5 إلى 2.0 نانوجرام لكل مليلتر، يمكن أن تكون هذه المستويات مرتفعة عندما ينتج جسمك أنسولين أكثر من المعتاد تكون المستويات منخفضة عندما يكون إنتاج جسمك أقل مما ينبغي.

ارتفاع معدلات C-peptide:



تعنى المعدلات المرتفعه للتحليل أن الشخص لديه مقاومة للأنسولين بمعنى أن جسمه لا يستخدمه كما ينبغي، إذا كان مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فقد تكون مستويات الأنسولين لديه مرتفعة.

أو الاصابه بورم يسمى الورم الأنسولين، او الإصابة بمرض في الكلى

قد يُظهر المستوى المرتفع أيضًا أن الشخص يتناول الكثير من فئة معينة من الأدوية لعلاج مرض السكري من النوع 2.

قد يعني انخفاض مستوى C-peptide أن:



لديك مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 مع بنكرياس متعب أو مرض أكثر تقدمًا.

أنت تتناول حقن الأنسولين وهو يمنع إفراز الأنسولين من البنكرياس.

لديك انخفاض في نسبة السكر في الدم، لذا يتوقف البنكرياس عن إفراز الأنسولين أو أنك تتناول الأنسولين حتى لا يطلق البنكرياس أي شيء.

أدى العلاج إلى تقليص حجم الورم الأنسولين لديك.