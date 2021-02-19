تحصين 52 ألف و48 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولى قطاع الطب البيطرى وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطرى ،بشأن سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى بدأت 6 فبراير الجارى وتنتهى 5 مارس المقبل،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير،الذى أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينهاقد بلغ 52 ألف و48 رأس بواقع 45 ألف و474 رأس من الأبقار و5796من الجاموس ،و778 من الأغنام والماعز وذلك "منذ بداية الحملة وحتى الأربعاء الماضي"ء،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأضاف مدير البيطرى أنه ،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية ،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها فى 84 وحدة بيطرية،وتستهدف ما يقرب من 176 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.