اليوم السابع
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بعد ضبطه بــ200 جرام هيروين.. عاطل ينتظر تقرير المعمل الكميائى لتحديد مصيره

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:00 ص
بعد ضبطه بــ200 جرام هيروين.. عاطل ينتظر تقرير المعمل الكميائى لتحديد مصيره مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة المطرية، تقرير المعمل الكميائى، فى واقعة ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطل، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة ألقت القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 200 جرام من "الهيروين" فى منطقة المطرية، وحررت محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى التفاصيل، تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في المطرية، وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف العاطل بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية ما بين 100 ألف و500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما تعاقب المادة 34 من قانون العقوبات من يتاجر فى المخدرات داخل المجتمع بعقوبة تصل للسجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.


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