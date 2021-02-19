بطاقة توفير الطاقة بالأجهزة الكهربائية تساهم فى خفض الفاتورة.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته ليتمكن من فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الاجهزة الكهربائية ، ليختار الأنسب له و الموفر فى الاستهلاك وهى كما يلى:

1- رمز A ، يشير هذا الرمز أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء ، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14 كيلو وات ساعة.

2- رمز B ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء ، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.

3- رمز C ، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.

4- رمز E ، و يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.