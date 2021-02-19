اليوم السابع
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بطاقة توفير الطاقة بالأجهزة الكهربائية تساهم فى خفض الفاتورة.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 19 فبراير 2021 09:00 ص
بطاقة توفير الطاقة بالأجهزة الكهربائية تساهم فى خفض الفاتورة.. اعرف التفاصيل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد  "اليوم السابع"  لقرائه كل ما يريد معرفته ليتمكن من فهم الرموز الموجودة على بطاقة توفير الطاقة الموجودة على الاجهزة الكهربائية ، ليختار الأنسب له و الموفر فى الاستهلاك وهى كما يلى:
 
1- رمز A  ، يشير هذا الرمز أن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الموفرة فى استهلاك الكهرباء ، فإذا كان الجهاز غسالة ملابس تستهلك 14  كيلو وات ساعة.
 
2-   رمز B ، يشير هذا الرمز إلى أن هذا الجهاز فى المرتبة الثانية كأقل استهلاك للكهرباء ، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 68 كيلو وات ساعة.
 
3- رمز C ، يشير هذا الرمز إذا كان الجهاز غسالة تستهلك 18 كيلو وات ساعة.
 
4-  رمز E ، و يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، فإذا كان الجهاز ثلاجة تستهلك 128 كيلو وات ساعة.
 
وكان  الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أكد أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء و مدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

ترشيد الاستهلاك

اليوم السابع بلس

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