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بايدن: يجب مواجهة الصين اقتصاديا.. والتصدى للتهور الروسى

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:37 م
بايدن: يجب مواجهة الصين اقتصاديا.. والتصدى للتهور الروسى بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الديمقراطية تواجه تهديدات في الولايات المتحدة وأوروبا، والمعركة مع الاستبداد في "مرحلة حاسمة"، وأؤمن بأن على الديمقراطية أن تسود ويجب الدفاع عنها.

وأضاف الرئيس الأمريكي قال في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن: "علينا أن نواجه الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصينية وتؤثر على الاقتصاد العالمي، كما يجب مواجهة التهور الروسي أصبح أمرا مهما جدا لحماية أمننا جميعا".

وتابع: روسيا تسعى إلى إضعاف المشروع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ونحن مستعدون إلى التفاوض".

 

 

 


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مؤتمر المناخ

روسيا

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