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بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمى للقاحات كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:08 ص
بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمى للقاحات كورونا بايدن
كتب أحمد عرفة

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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادّة لكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش التعامل العالمي مع جائحة كورونا وجهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي خلال اجتماعه مع قادة دول مجموعة السبع الكبار اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن جو بايدن سيركز على العامل العالمي مع فيروس كورونا، بما في ذلك إنتاج اللقاحات وتوزيع التوريدات، إضافة للجهود الرامية لمكافحة العدوى.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيناقش أيضا الحاجة إلى الاستثمار في القدرة التنافسية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الصين علاوة على تغير المناخ وسيبحث تعافي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أهمية استمرار جميع الدول الصناعية بدعم التعافي الاقتصادى.


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