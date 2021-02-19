اليونان تسجل 1.4 ألف إصابة بكورونا و27 حالة وفاة فى يوم واحد

أثينا أ ش أ

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، تسجيل 1.4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 10 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج.

وذكرت المنظمة - فى بيانها - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالى العدد التراكمى للإصابات المسجلة فى اليونان إلى 170 ألفاً و59 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر " اليونانية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

كما توفى 27 شخصا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6221 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

وأشارت المنظمة إلى تواجد 320 شخصا فى أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعى 70 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1256 شخصا، وكانت اليونان قد سجلت 755 إصابة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.