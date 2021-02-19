المعمل الجنائى يحدد مصير صاحب مصنع طوب ضبط بحوزته أسلحة نارية فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائي في الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة تم ضبطها بحوزة مالك مصنع طوب بالجيزة، لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

ألقت مباحث الجيزة، القبض على مالك مصنع طوب، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص في البدرشين، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تورط مالك مصنع طوب، في حيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، عقب الحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم وضبطه، وبحوزته بندقيتين آلية، و3 خزائن طلقات، وعدد من الطلقات بدون ترخيص.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات للدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.