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المرور توفر خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات الحوادث فى ظل موجة الطقس السيىء

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:45 ص
المرور توفر خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات الحوادث فى ظل موجة الطقس السيىء غرف عمليات مرورية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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وفرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عددا من سيارات الإغاثة ووزعتها بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، وخصصت رقم هاتفى للاستغاثة وهو  01221110000.
 
  
ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن مع الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزه المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتخصيص رقمين هاتفيين للإغاثة هما "136- 01155554444".
 
 
وخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو  01205344444  مع تزويد غرف العمليات بالخط الساخن للجيزة 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" و الحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات لاستقبال الأمطار.
 
 
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( إسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية ) على فترات متقطعة، مع ظهور نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

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