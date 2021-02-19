اليوم السابع
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القابضة للمياه: سحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:44 م
القابضة للمياه: سحب تجمعات الأمطار بالقاهرة والجيزة سحب مياه الأمطار أسفل كوبري الجلاء الجديد مع محور أبو بكر الصديق
كتب أحمد حسن

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تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، لسحب تجمعات المياه، نتيجة سقوط الأمطار على عدد من المناطق، صباح اليوم، لمدد متفاوتة.
 
وقال المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم الانتهاء من سحب تجمعات المياه، بمعدات وأفراد الشركة، وذلك بكافة المحاور الرئيسية، ومنها: "المتحف المصري الكبير  - طريق الكورنيش – وحي الوراق ".
 
وأجرى المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، جولة بمناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة؛ لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أى تجمعات لها.
 
وكانت محافظة القاهرة قد شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق " الميرغني - شارع الثورة - طريق النصر - روكس – الحجاز- " دون حدوث أى تجمعات، مع انتشار وتمركز معدات الشركة منذ مساء الأمس باجمالى 120 سيارة كسح وبدالة.
 
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رفع تجمعات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وحي الوراق
 
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أمام المتحف المصري الكبير
 

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أسفل كوبري الجلاء الجديد مع محور أبو بكر الصديق
 

 


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