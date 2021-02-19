اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 فبراير 2021 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على شواطئ البرلس بكفر الشيخ.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 02:56 م
العثور على أنثى الحوت الأحدب نافقة على شواطئ البرلس بكفر الشيخ.. صور أنثى الحوت الأحدب
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر عدد من الأهالى القاطنين بالقرب من ساحل البحر المتوسط على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، على أنثى الحوت الأحدب، نافقة قذفتها الأمواج، ما بين ساحلي منطقة بركة غليون التابعة لمركز مطوبس، ومركز بلطيم، على البحر المتوسط.

انتقلت لجنة مكونة من محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لفحص ذلك الكائن البحرى، وتبين أن طولها حوالي 12 مترا، ويبلغ وزنها 12 طنا.

وبفحص أنثى الحوت الأحدب، بحسب خبراء محطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، تبين أنها نافقة منذ فترة، وأصبحت متحللة، وسيتم تشريحها بمعرفة خبراء الثروة المائية.

2021_2_19_12_39_37_967
 

 

الحوت النافق
الحوت النافق

 

انثى الحوت نافقة
انثى الحوت نافقة

 

انثى الحوت
انثى الحوت

 

حوت على شاطء البرلس
حوت على شاطء البرلس

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حوت

انثى الحوت

الحوت الأحدب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة