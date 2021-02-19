اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تكشف عن مقتل 4 جنود فى الاشتباك الحدودى مع الهند فى يونيو

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:31 ص
الصين تكشف عن مقتل 4 جنود فى الاشتباك الحدودى مع الهند فى يونيو عناصر من جيش الصين
بكين (رويترز)

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قالت الصين لأول مرة اليوم الجمعة، إن أربعة من جنودها قُتلوا فى اشتباك حدودى دموى فى منطقة الهيمالايا مع قوات هندية فى يونيو 2020، مضيفة أنه تم تكريم الأربعة بعد وفاتهم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينة أن الأربعة توفوا أثناء ما وصفته بأنه "كفاح شرس" ضد "قوات أجنبية" انتهكت اتفاقا وعبرت إلى الجانب الصيني، وتبادلت الهند والصين اللوم فى الاشتباك الذى وقع فى غرب الهيمالايا، والذى استخدم فيه الطرفان العصى والحجارة.

كانت الهند قد قالت فى السابق إن 20 من جنودها لقوا حتفهم فى الاشتباك، بينما أقرت بكين بسقوط ضحايا دون أن تكشف تفاصيل.

وسعى البلدان إلى تهدئة الوضع على الحدود. وبدأت الصين والهند سحب القوات والدبابات وغيرها من العتاد من على ضفاف بحيرة بانجونج تسو الجليدية فى منطقة لاداخ، التى أصبحت نقطة مشتعلة فى النزاع الحدودى الطويل بعد توصلهما إلى اتفاق هذا الشهر.

 

 


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مقتل 4 جنود

الاشتباك الحدودى

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