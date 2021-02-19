وأضافت الصحيفة أن اللجنة العسكرية المركزية "أثنت على الجنود لدورهم في التصدي للأعمال العدائية التي أثارتها القوات الأجنبية في وادي جلوان. وتم منح لقب "بطل الدفاع عن الحدود" لقائد الكتيبة بعد وفاته، في حين حصل 3 جنود على تقدير من الدرجة الأولى، حيث لقوا حتفهم جميعا في اشتباك مع أفراد عسكريين أجانب كانوا يستخدمون أنابيب فولاذية وعصي وحجارة في يونيو الماضي". كما حصل ضابط آخر، أصيب بجروح خطيرة في المناوشات، على لقب "قائد فوج بطل للدفاع عن الحدود".



وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية أن المواجهة بدأت في أبريل الماضي عندما تعدى أفراد من الجيش الأجنبي (الهند) على الحدود، وحاول بناء منشآت من جانب واحد على طول خط السيطرة الفعلي. وتصاعد الوضع في يونيو عندما قام أفراد من هذا الجيش، في انتهاك للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، مرة أخرى بانتهاك الخط والاستفزاز المتعمد ومهاجمة ضباط وجنود صينيين ذهبوا إلى هناك لإجراء مفاوضات، ما أدى إلى تشابك عنيف بالأيدى.



وأشارت الوزارة إلى أنه ردا على ذلك، اتخذت قوات الحدود الصينية إجراءات مضادة حاسمة دفاعا عن النفس، وقاومت بحزم أعمال العنف، وصانت بشكل فعال السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها.