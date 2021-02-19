الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

(رويترز)

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك انخفاضا من 11 فى اليوم السابق.

وذكرت اللجنة فى بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وسجلت الصين ثمانى حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 20 فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات التى لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات فى الصين بلغ حتى الآن 89816 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.