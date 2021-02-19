اليوم السابع
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الجمعة، 19 فبراير 2021 07:20 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:20 ص
الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الجمعة، إنها سجلت عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وذلك انخفاضا من 11 فى اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة فى بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وسجلت الصين ثمانى حالات إصابة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 20 فى اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات التى لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

 

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات فى الصين بلغ حتى الآن 89816 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

 


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