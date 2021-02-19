اليوم السابع
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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى قنا دون إصابات

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:42 ص
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى قنا دون إصابات حريق بشقة سكنية فى قنا
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب فى وحدة سكنية بالطابق الرابع أمام مركز شرطة نجع حمادي.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق فى الطابق الرابع، فى عقار سكنى بشارع مركز الشرطة بنجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بتعليمات من العقيد هانى الاتربي، مدير الحماية المدنية، ورئاسة الرائد رامى إيهاب، وتم السيطرة على الحريق، الذى أسفر عن تلفيات فى صالة الشقة دون خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التولى التحقيقات.

 

 


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حريق

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