"التموين" تستمر فى تلقى طلبات المحلات التجارية للمشاركة فى الأوكازيون

كتب مدحت وهبة

تستمر مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات فى استقبال طلبات المحلات التجارية للمشاركة فى الأوكازيون الشتوى 2021 شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية وأن نسبه التخفيضات تكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.



ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات قد تصل إلى 50%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والإلتزام بالسعر المعلن.



ويذكر أن المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك كان قد أكد أنه وفقا لتوجيهات وزير التموين بمتابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون، فقد تم القيام بتنفيذ مجموعة من الحملات، أسفرت عن تحرير 156 محضرا تنوعت بين 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و153 محاضر أوكازيون وهمى، مضيفا أنه يمكن الابلاغ عن أى مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.