اليوم السابع
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التعليم تتيح خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب من الأحد المقبل

الجمعة، 19 فبراير 2021 11:25 م
التعليم تتيح خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب من الأحد المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة خدمة التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب عبر إحدى المنصات الإلكترونية بداية من الأحد المقبل.

وأكد وزارة التربية والتعليم أنه فى ضوء اهتمامها بالطلاب وبالتعاون بين الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني وقطاع التعليم العام والمديريات التعليمية عن المراجعات النهائية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام.

ويستطيع الطالب التواصل المباشر مع المعلم من خلال منصة البث المباشر ابتداء من يوم الأحد المقبل طبقا للجدول التالى.


 

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