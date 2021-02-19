التحريات: قتيل الصف متغيب منذ 9 أيام وعثر مزارع على جثته وسط الزراعات

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن جثة الشاب التى عثر عليها، بمنطقة زراعية، بإحدى قرى مركز الصف، أمس الخميس، يعمل سائق توك توك، وتغيب عن منزله منذ 9 أيام، حيث بحثت أسرته عنه، قبل أن يبلغ مزارع بالعثوره على جثة، بمنطقة زراعية بإحدى القرى.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، لكشف ملابسات اختفائه ومقتله، وتحديد الدافع وراء الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المشتبه بهم.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق توك توك ملقاة بمنطقة زراعية بإحدى قرى مركز الصف، وكشفت مناظرة الجثة وجود العديد من الإصابات نتيجة الاعتداء عليه بألة حادة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الجثة لسائق توك توك، تم قتله نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، ما أسفر عن إصابته بأنحاء جسده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.