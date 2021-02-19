الاتحاد الأوروبى يعلن تقديم 100 مليون يورو لدعم عملية التلقيح بأفريقيا

إبراهيم حسان

أعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم 100 مليون يورو لدعم عملية التلقيح في أفريقيا، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال الاتحاد الأوروبى، إنه يبحث إنتاج اللقاحات في مصانع أفريقية تحصل على رخصة الشركات المطورة.

وأظهرت أرقام منظمة الصحة العالمية (WHO) أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا انخفض بنسبة 16% فى جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضى إلى 2.7 مليون، ويمثل الأسبوع الخامس على التوالى، حيث انخفضت الإصابات بعد أن بلغت ذروتها بأكثر من 5 ملايين فى الأسبوع المنتهى فى 4 يناير، كما أن وفيات كورونا أيضا آخذة فى الانخفاض.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية تراجعت العدوى بأسرع ما يمكن فى أفريقيا وغرب المحيط الهادئ (بانخفاض 20%) ، تلتها أوروبا (18 %) ، والأمريكتان (16 %) وجنوب شرق آسيا (13 %)، وكانت ميانمار الدولة التي شهدت بالفعل أكبر انخفاض في عدد الحالات، تليها تايلاند وسيراليون.