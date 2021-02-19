الأمير هاري وزوجته ميجان يعلنان انفصالهما نهائيا عن العائلة المالكة

رويترز

قال قصر بكنجهام اليوم الجمعة إن الأمير هاري وزوجته ميجان انفصلا بشكل نهائي وأخير عن العائلة المالكة البريطانية، حيث أبلغا الملكة إليزابيث بأنهما لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة.

وسبب هاري وميجان حالة من الصدمة في العائلة المالكة في يناير 2020 بعدما أعلنا على نحو مفاجئ انفصالهما عن العائلة وسعيهما لمستقبل جديد في الولايات المتحدة.

وأصبح الانفصال رسميا الآن بعد مناقشات مع الملكة إليزابيث. ووفقا لذلك ستسترد الملكة كافة الألقاب العسكرية الفخرية التي حصل عليها الزوجان وكذلك المنظمات التي كانت خاضعة لرعايتهما بصفتهما الملكية، وستعيد توزيعهما على أفراد آخرين في العائلة المالكة.

وقال القصر "أكد دوق ودوقة ساسكس لجلالة الملكة أنهما لن يعودا كعضوين عاملين في العائلة المالكة".

وأضاف "على الرغم من أن الجميع يشعر بالأسف لقرارهما فإن الدوق والدوقة يظلان عضوين محبوبين بشدة في العائلة".

وقال هاري وميجان إنهما سيظلان ملتزمين بخدمة بريطانيا.

ومن المنتظر أن يخرجا عن صمتهما بشأن انفصالهما عن العائلة المالكة خلال مقابلة مع أوبرا وينفري الشهر المقبل.

وقال القصر "كتبت الملكة مؤكدة أن التخلي عن أعمال العائلة المالكة يعني عدم إمكانية المواصلة في أداء المسؤوليات والواجبات المصاحبة لحياة الخدمة العامة".

وانتقل هاري (36 عاما) وميجان (39 عاما) للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع طفلهما آرتشي، سعيا لحياة أكثر استقلالا وهربا من الإعلام البريطاني. وأعلن الزوجان يوم الأحد أنهما في انتظار مولودهما الثاني.