افتتاح 24 مسجدا بمديريتى أوقاف الفيوم وسوهاج.. صور

الفيوم - رباب الجالى سوهاج – محمود مقبول

افتتحت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة 14 مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد ، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى وهى :

1. مسجد : الرحمن – أبو جليل قرية الحجر – إدارة الغرق.

2. مسجد : محمد حسن – ع. السايح – إدارة الغرق قبلي.

3. مسجد : الرحمة – الحصرى – حلفه – إدارة إطسا.

4. مسجد :النزلاوى – إدارة إطسا.

5. مسجد : الرحمة – أبو صير – إدارة إطسا.

6. مسجد : السعده البحرى – إدارة إطسا.

7. مسجد : المدينة المنورة – روما – الغرق القبلي.

8. مسجد : النور عباس – كحك بحرى – إدارة الشواشنه.

9. مسجد : محمد يوسف – كحك بحرى – إدارة الشواشنه.

10. مسجد : مسره – ع. مسره – إدارة الشواشنه.

11. مسجد : الصعايده البحرى – الصعايده - إدارة الشواشنه.

12. مسجد : أبو بكر الصديق – الصعايده – إدارة الشواشنه.

13. مسجد : ع. ميزار – إدارة الشواشنه.

14. مسجد : العتيق بقرية نقاليفة – إدارة سنورس ثاني.

وفى سوهاج افتتحت مديرية الأوقاف اليوم 10 مساجد جديدة ضمن خطة الإحلال والتجديد، هى :

1. مسجد : الرحمن أبو ربع جهينة – إدارة جهينة.

2. مسجد : آل هاشم بنى عمار – إدارة طهطا.

3. مسجد : رضوان بك – أم دوما – إدارة طما.

4. مسجد : الحسينات الشيخ زين الدين – إدارة طهطا.

5. مسجد : النصيرات نزة الهيش – إدارة جهينة.

6. مسجد : أبو بكر الصديق نجع شريف الصوامعة – إدارة طهطا.

7. مسجد : آل خطاب الخنانسة الغربية – إدارة المنشأة.

8. مسجد : الهادى - بنى حرام – إدارة دار السلام.

9. مسجد : الرحمن قرية عرب بنى واصل – إدارة ساقلته.

10. مسجد : الهدى بندر الكرمانية.

مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالى عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (912) مسجدًا.