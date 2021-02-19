اليوم السابع
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اصطفاف المعدات بالظهير الصحراوى بأرمنت للمشاركة فى حياة كريمة بالقرى.. صور

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:30 م
اصطفاف المعدات بالظهير الصحراوى بأرمنت للمشاركة فى حياة كريمة بالقرى.. صور إصطفاف المعدات بالظهير الصحراوى بأرمنت
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، فعاليات اصطفاف المعدات بمركز ومدينة أرمنت تحت قيادة العميد عبد الله عاشور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وبحضور القيادات المجتمعية والتنفيذية بالمركز ومحافظة الأقصر، بهدف المشاركة في تنفيذ مشروع حياة كريمة بمنطقة الظهير الصحراوي بقرية المحاميد قبلي بمدينة أرمنت.

وتم خلال اصطفاف المعدات بمدينة أرمنت، التأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم، حيث شارك في الاصطفاف كافة المعدات والسيارات المشاركة في تنفيذ مشروعات التطوير وشملت 25 لودر و2 حفار و50 قلاب 16 متر، و40 قلاب 12 متر و9 تريلا و1 بمب خرسانة و4 سيارة خرسانة، و7 سيارات متنوعة لشركة المياه وكمبروسور حفر شركة الغاز و25 قلاب 3 متر.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يتم العمل على قدم وساق فى تجهيز كافة المعدات والأطقم الفنية لتحديد احتياجات القرى، حيث أنه ضمن المتابعات المستمرة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، تفقد مؤخراً اصطفاف المعدات المشاركة فى التنفيذ، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وأكد محافظ الأقصر، على أولوية تشغيل أبناء المحافظة فى أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القرى والنجوع، مشدداً على أهمية المشاركة المجتمعية بين كل المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدنى، وكذلك الأفراد فى أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن، وتفقد المحافظ كذلك مدينة أرمنت، والتى يجرى فيها تنفيذ أعمال 3 مشروعات تنموية ضمن المشروع، بينها مشروع تنفيذ خط طرد صرف صحى قريتى الرياينة والرزيقات بطول 17 كيلو لشبكات الانحدار و7 كيلو لخط الطرد بالرياينة و15 كيلو لشبكات الانحدار و5 كيلو لخط الطرد بالرزيقات، وهو المشروع المقرر الانتهاء منه خلال 15 شهر، وذلك وفقاً لما أعلنه القائمون على تنفيذ المشروع، وتابع بدء العمل فى تنفيذ محطة رفع صرف صحى لقرية المحاميد، داخل قطعة الأرض التى تبرعت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لتنفيذ المشروع بمساحة 480 متراً مسطحاً، وأكد على أن هذه المشروعات كانت ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتم إدراجها ضمن مشروع تطوير القرى.

 

إصطفاف المعدات بالظهير الصحراوى فى أرمنت
إصطفاف المعدات بالظهير الصحراوى فى أرمنت

 

متابعة المعدات اللازمة للمشاركة بتنفيذ مشروع حياه كريمة بالقرى
متابعة المعدات اللازمة للمشاركة بتنفيذ مشروع حياه كريمة بالقرى

 

مراجعة المعدات فى الظهير الصحراوى بأرمنت
مراجعة المعدات فى الظهير الصحراوى بأرمنت

 


الاقصر

مدينة ارمنت

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اصطفاف معدات بارمنت

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