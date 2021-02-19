استمرار كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار فى الدقهلية لليوم الرابع.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال فرق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لكسح وشفط ما تبقى من تجمعات مياه الأمطار، نتيجة الطقس غير المستقر الايام الثلاثة الماضية، وذلك تيسيرا لحركة انتقال المواطنين وسيولة الحركة المرورية.

ويتابع محافظ الدقهلية مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء الأعمال الجارية بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة تحقيقا لإرضاء جموع المواطنين علي مستوي المحافظة، مؤكدا على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين بكافة المناطق فى هذا الشأن، وأن الفرق العاملة برفع التراكمات من تجمعات مياة الأمطار فورا، ومن الجدير بالذكر أنه استمرت بجميع المراكز والمدن والأحياء أعمال فرق كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم الجمعة.

كما تم التعامل بكل الجدية والالتزام من قبل كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر للجميع، مؤكدا أن جميع العاملين فى هذه الفرق من العمال والمشرفين ورؤساء الوحدات المحلية يستحقون كل تقدير واحترام، مضيفا أننا جميعا أعضاء الجهاز التنفيذى نعمل بكل تعاون والجميع يبذل كافة الجهود من أجل العمل على تحقيق مطالب واحتياجات مواطنى الدقهلية والعمل على إرضائهم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومن الجدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية سبق وأن أصدر توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة وسرعة التعامل الفورى مع حالة الطقس وسقوط أمطار وضرورة تمركز وانتشار الفرق العاملة والمعدات اللازمة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتعامل في حينه مع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين حتي انقضاء المدة المعلنة لاحتمالات تقلبات الطقس وعدم استقراره، مشيرا إلي أهمية التواصل الدائم والمستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، للإبلاغ من خلال الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء عن مناطق التجمعات لمياه الأمطار، وقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ونوابهم بالمتابعة الميدانية لعمليات رفع تراكمات المياه، عملا على راحة المواطنين.



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كسح-الأمطار-من-الشوارع-فى-الدقهليه-(3)



كسح-الأمطار-من-الشوارع-فى-الدقهليه-(4)



كسح-الأمطار-من-الشوارع-فى-الدقهليه-(5)