استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سيدة بتهمة سرقة الشقق بالأميرية

كتب كريم صبحى

ابتكرت سيدة حيلة لسرقة المواطنين وربات البيوت، عبر إيهامهم بأنها موظفة فى الشئون الاجتماعية، وحضرت لمساعدتهم فى صرف المعاشات، حيث تستولى على أموالهم ومجوهراته، وتختفى ولكن شاء القدر أن تسقط المتهمة في يد رجال الشرطة، بعدما نفذت 4 جرائم سرقة بنفس الأسلوب .

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة كانت تمر على المنازل، وتوهم ساكنيها بأنها تعمل موظفة بالشئون الاجتماعية في وزارة التضامن، وتمسك بيدها أوراق لإيهامهم بقدرتها على مساعدتهم في صرف معاشاتهم ثم تغافلهم وتسرقهم، لتأمر النيابة باستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله عما أسفرت تحريات عن الواقعة .

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على سيدة، لارتكابها جرائم سرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقق السكنية في منطقة الأميرية، وحرروا محضرا بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية، وبحوزتها سلسلة ذهب، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت المتهمة بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بأسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب (4 جرائم سرقة بذات الأسلوب ) وبإرشادها ضبط رجال المباحث مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .