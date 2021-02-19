اليوم السابع
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إعطاء 57.7 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا فى أمريكا

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:00 ص
إعطاء 57.7 مليون جرعة لقاح للوقاية من كورونا فى أمريكا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها أعطت 57 مليونا و737767 جرعة لقاح للوقاية من كورونا حتى ووزعت 73 مليونا و377450 جرعة.

 

وأضافت أن هذا إجمالى جرعات لقاحى مودرنا وفايزر بيونتيك حتى السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويشير الإحصاء المنشور إلى أن المراكز أعطت 56 مليونا و281827 جرعة لقاح ووزعت 72 مليونا و423125 جرعة.

 

وقالت المراكز إن 41 مليونا و21049 شخصا تلقوا جرعة واحدة أو أكثر، بينما حصل 16 مليونا و162358 على الجرعة الثانية، وأضافت أن ستة ملايين و181996 جرعة لقاح جرى التطعيم بها فى مرافق الرعاية طويلة الأجل.

 

 


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