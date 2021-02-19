اليوم السابع
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إعدام 2.5 طن أغذية فاسدة وغلق وتشميع 9 منشآت غذائية بالشرقية

الجمعة، 19 فبراير 2021 03:34 م
إعدام 2.5 طن أغذية فاسدة وغلق وتشميع 9 منشآت غذائية بالشرقية جانب من الحملات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بإدارات أولاد صقر والحسينية والقنايات الصحية، شنت حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أضاف وكيل وزاره الصحة أن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 2 طن و 435 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 42 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 37 محضر جنحة صحية للمخالفين بمراكز شرطة أولاد صقر والحسينية والقنايات.

ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.

 

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