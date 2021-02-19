إصابة 5 فى حادث تصادم أتوبيسين على طريق المحلة المنصورة الدائري

الغربية مصطفى عادل

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة تم نقلهم بالإسعاف لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج فى حادث اصطدام أتوبيسين بطريق المحلة المنصورة الدائرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد هشام نوار مأمور قسم ثالث المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة المنصورة الدائري.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم أتوبيسين وإصابة 5 تم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى العام لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.