إصابة صاحب مخزن أنابيب وسيدة فى حادث انفجار أسطوانات غاز بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل مستشفى ملوى العام، الخميس، صاحب مخزن أنابيب وسيدة إثر إصابتهما بإصابات طفيفة إثر الحريق الذى نشب في قرية تندة بالمنيا بعد انفجار 30 أسطوانة غاز.

وعادت الحياة لطبيعتها داخل قرية نزله تندة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب المحافظة، حيث تقوم الأجهزة المعنية بمعاينة موقع حادث انفجار أسطوانات البوتاجاز، للكشف على ملابسات الحادث، كما عاد التيار الكهربائي إلى القرية عقب السيطرة على الحريق.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بمخزن وقود واسطوانات بوتاجاز.

وتبين أن المخزن ملك "خالد.ح.ت" 48 سنة "عامل" مقيم بنفس القرية وفي أثناء القيام بالتدفئة تطايرت النيران وانفجرت أسطوانات البوتاجاز بالأرض الخلاء المجاورة، ما أصاب مواطني القرية بالفزع والهلع.

وتسبب الحريق في إصابة صاحب المخزن "خالد.ح.ت"، و"صباح.م.ا" 54 سنة، ما تسبب في تلفيات كبيرة بالمخزن وتم إخماد الحريق بمعرفة فرق الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بمخزن وقود واسطوانات بوتاجاز.

وتم إخماد الحريق بمعرفة فرق الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.