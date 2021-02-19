اليوم السابع
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أمن الجيزة يجرى تحريات فى مقتل عاطل بسبب خلافات مالية بالهرم

الجمعة، 19 فبراير 2021 12:09 ص
أمن الجيزة يجرى تحريات فى مقتل عاطل بسبب خلافات مالية بالهرم حبس
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة مقتل عاطل، على يد 4 أشخاص، بسبب خلافات مالية بينهم، حيث تشاجروا معه وإعادة عليه أحدهم بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطعنة نافذة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص اعتدوا على المجني عليه بسبب خلافات مالية، وسدد أحدهم طعنة بسلاح أبيض أنهت حياته.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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