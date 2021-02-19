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ألمانيا تتعهد بـ1,5 مليار يورو لبرنامج التطعيم العالمي ضد كورونا

الجمعة، 19 فبراير 2021 05:43 م
ألمانيا تتعهد بـ1,5 مليار يورو لبرنامج التطعيم العالمي ضد كورونا ميركل
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن ألمانيا تتعهد بـ1,5 مليار يورو لبرنامج التطعيم العالمي ضد كورونا.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس الأمريكى  اليوم الجمعة، كلمة أمام مؤتمر ميونخ الأمنى الذى يعقد فتراضيا فى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا. وقالت مجلة نيوزويك إنه من المتوقع أن يشدد بايدن على التعددية، إلا أن خطابه يأتى فى الوقت الذى تكشف فيه البيانات عن فقدان الأوربيين الثقة ف الولايات المتحدة.

وفى المؤتمر الذى يعقد سنويا ويتناول السياسة الخارجية الأمن، من المتوقع أن يقول الرئيس الأمريكة إن إدارته ابتعدت عن شعار سلفه دونال ترامب "أمريكا أولا"  مع وجود التحديات التى تمثلها روسيا والصين وأفغانستان على أجندته، بحسب ما قالت وكالة أسوشيتدبرس .

لن خطاب بايدن الجمعة يأتى بعدما وجد استطلاعا للرأى أن الأوروبيين يشكون فى أن الولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليها لحماية القارة.


ألمانيا

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