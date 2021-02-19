اليوم السابع
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ألمانيا تتعهد بتقديم 1.5 مليار يورو إضافية لبرنامج كوفاكس ومنظمة الصحة

الجمعة، 19 فبراير 2021 06:16 م
ألمانيا تتعهد بتقديم 1.5 مليار يورو إضافية لبرنامج كوفاكس ومنظمة الصحة أولاف شولتز وزير المالية الألمانى
برلين (رويترز)

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قال وزير المالية الألمانى أولاف شولتز، اليوم الجمعة، إن بلاده ستقدم إسهاما إضافيا قدره 1.5 مليار يورو لدعم الجهود الدولية للوقاية من مرض كوفيد-19 وغيرها من البرامج الهادفة لمكافحة الوباء، وهو ما يرفع إسهام ألمانيا الإجمالى إلى 2.1 مليار يورو.

 

وقال شولتز "بالتطعيم فقط نتمكن من القضاء على الوباء. نحتاج لإحراز تقدم فى هذا الشأن فى الداخل والخارج" مضيفا أن الأموال الإضافية تهدف لدعم برنامج كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهود الدولية.

 

وأضاف "بإعلان اليوم نقولها واضحة: نحن نقف مع الدول الأشد فقرا جنبا إلى جنب" مشيرا إلى أن الإسهام الألمانى سيزيد المساعدات المالية الدولية لبرامج التحصين والأدوية والفحوص بنسبة تتجاوز 30 بالمئة.

 

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى أول لقاء له بزعماء مجموعة السبع اليوم الجمعة عن منحة فورية بمليارى دولار لبرنامج كوفاكس الذى تشارك منظمة الصحة فى قيادته، ويهدف كوفاكس لضمان الانتشار العادل للقاحات فيروس كورونا فى أنحاء العالم.

 

 


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