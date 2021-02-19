أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة 19-2-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الجمعة 19-2-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، و 1 يورو = 4.55 ريال سعودى.

وعالميا، توقف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة لالتقاط الأنفاس بعد أن سجل أكبر خسارة في عشرة أيام إذ أثرت سلبا بيانات لسوق العمل الأمريكية مخيبة للتوقعات على التفاؤل حيال تعاف سريع من جائحة كوفيد-19.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.55 ريال سعودى .

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.98 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 213.31 ريال سعودى مقابل سعره أمس 215.29 ريال.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت الأسعار 2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 213.31 ريال بما يعادل 56.87$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 195.54 ريال بما يعادل 52.14$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 186.65 ريال بما يعادل 49.77$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 159.99 ريال بما يعادل 42.66$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 124.43 ريال بما يعادل 33.18$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 109.66 ريال بما يعادل 28.44$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,634 ريال بما يعادل 1,769$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,493 ريال بما يعادل 398.13$

سعر كيلو الذهب



بنحو 213,314 ريال بما يعادل 56,875$