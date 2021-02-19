اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-2-2021 فى مصر

الجمعة، 19 فبراير 2021 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-2-2021 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر تفاصيل التغيرات التي شهدتها أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 19 فبراير 2021 في مصر وكذلك على المستوي العالمي، حيث يسجل الذهب اليوم 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
 
أسعار الذهب اليوم..
عيار 18 سجل 667 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 889 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6224 جنيها
اونصة الذهب 1774 دولار
 
 
الذهب نزل لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، لكنه يظل على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية نوفمبر، إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1771.16 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت الأسعار 2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
 
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1769.20 دولار.
 
وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار انتعشت بعد أن بلغت مستوى الدعم الفني عند 1760 دولارا وذلك هو السبب في أننا نشهد بعض التعافي.
 
لكنه أضاف أن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.

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