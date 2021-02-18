10 دول الأكثر استيرادا للصناعات الغذائية المصرية فى 9 أشهر أبرزها السعودية

كتبت سماح لبيب

تصل صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى كافة دول العالم محققة معدلات نمو سنوية تتراوح من 1 إلى 4% وقبل أزمة كورونا كانت تصل لمعدلات أعلى، وذلك باعتباره ثالث قطاع صناعى من قائمة القطاعات الأعلى تصديرا ، وفيما يلى نحصر الدول الأكثر استيراد للصناعات الغذائية من مصر وقيمتها السنوية.

ووفقا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية التى حصلت اليوم السابع على نسخه منها، تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1% ، ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار محقق نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 305 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 403 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2020 جاءت :

1 تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 244 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 1%.

2 يليها الأردن بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 1% .

3 الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 132 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%.

4 ليبيا بقيمة 129 مليون دولار بسبة تراجع نمو 19%.

5 الجزائر بقيمة 127 مليون دولار محققة نسبة نمو 55%.

6 اليمن بقيمة 121 مليون دولار.

7 الامارات بقيمة 103 ملايين دولار.

8 العراق بقيمة 97 مليون دولار.

9 المغرب بقيمة 74 مليون دولار.

10 وفى المركز العاشر فلسطين بقيمة 70 مليون دولار.

ويعمل المجلس حالياً على تعديل خططه التسويقية والترويجية بشكل ديناميكي بما يتناسب مع البيانات المٌحدثة للصادرات بهدف المتابعة وتقييم النتائج وحل المعوقات التى تؤثر على تدفق الصادرات بشكل مركز على دول وأسواق بعينها مما يضمن تعظيم القيم التصديرية.