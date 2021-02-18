وذكر "راديو بولندا" اليوم الخميس، أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد نهاية الأسبوع، ليبدأ الجليد في الذوبان بسرعة، مما ينذر بحدوث فيضانات.



وأشار الراديو إلى أنه تم بالفعل الدفع بقوات الجيش الأسبوع الماضي لمساعدة رجال الإطفاء في تعزيز السدود على نهر فيستولا بعد أن تسبب تراكم الجليد في حدوث فيضانات في مدينة بوك بوسط البلاد.